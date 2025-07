LANCE LIVRE 17-07-2025

Boy

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, disse, esta semana, que foi pressionado por deputados da sigla a atacar as urnas eletrônicas em 2022.



Pressinado

"Pressionado pelos deputados, que vazou essa informação que teria dúvida nas urnas, isso foi, inclusive, contra a minha vontade, mas como tinha uma pressão muito grande dos deputados para que a gente deixasse público aquilo e que recorresse ao TSE, foi feito esse movimento", disse Costa Neto em depoimento ao STF (Supremo Tribunal Federal).



Estudo contratado

Na época, o PL contratou um estudo, do IVL (Instituto Voto Legal), que falava sobre supostas falhas nas urnas, que justificariam a anulação de parte dos votos.

Projeto no Senado

O projeto de lei que define regras para proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, contemplando aplicativos, jogos e mídias sociais foi aprovado pelo Senado. Agora segue para análise na Câmara dos Deputados.



Serviços de tecnologia

O texto obriga todos os produtos e serviços de tecnologia a terem mecanismos para impedir, ativamente, o uso por crianças e adolescentes quando não tiverem sido desenvolvidos para esse público ou quando não forem adequados a ele.



Fornecedores

Esses fornecedores de produtos e provedores de serviços deverão tomar providências para prevenir e mitigar práticas como bullying, exploração sexual e padrões de uso que possam incentivar vícios e transtornos diversos.