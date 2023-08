LANCE LIVRE 17-08-2023

Meio Ambiente e Diocese de Mogi

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, se reuniu com o bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini, para tratar de projetos de preservação dos recursos naturais e incentivo à educação ambiental.



Reunião

A reunião ocorreu na sede do bispado, no bairro Vila Vitória, em Mogi das Cruzes, e também contou com outras autoridades do Alto Tietê.



Ações

O secretário de Meio Ambiente suzanense apontou as ações efetuadas para garantir a continuidade e o pleno cuidado com os recursos naturais e a conscientização ambiental.



Cooperativos

Chiang destacou os trabalhos cooperativos realizados nas centrais de triagem posicionadas nos bairros Cidade Miguel Badra e Jardim Colorado, dos quatro Ecopontos Municipais e das ações conjuntas com a equipe do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, administrado pela primeira-dama Larissa Ashiuchi, além da educação ambiental voltada aos cidadãos.



Saúde recebe 10 mil máscaras descartáveis

A Secretaria de Saúde de Suzano recebeu doação de dez mil máscaras descartáveis do Parque Aquático Magic City. Os itens, recebidos pela diretora Administrativa e de Obras da pasta, Margarida Mendes, foram entregues pela analista de ESG Amanda Emily Barreto Silva, o líder de estoque Rafael Silva e a assessora de imprensa Daniela Souza, que, na ocasião, representaram a instituição.



Material

Todo o material será destinado ao Pronto-Socorro Municipal (PS), ao Pronto-Socorro Infantil (PSI), ao Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu.