LANCE LIVRE 17-08-2025

Alunos participam de atividade no

Viveiro Municipal

Os alunos da Escola Municipal Abrão Salomão Domingues, localizada no Tabamarajoara, participaram na última quinta-feira (14/08) de mais uma edição do projeto “Educando pela Cidade”.



A atividade, realizada pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, contou com ações de plantio, visita guiada pelo local, vídeo institucional e roda de conversa.



A visita ao espaço foi distribuída em dois momentos. Pela manhã, às 9 horas, participaram 22 alunos do 5º ano A. Já no período da tarde, às 14 horas, foi a vez dos 23 estudantes do 5º ano B. O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, esteve presente acompanhando a primeira turma.

As atividades começaram no Centro de Educação Ambiental do Viveiro Tomoe Uemura, com a exibição de um vídeo institucional, sobre os espaços verdes do município. Em seguida, os alunos participaram de uma roda de conversa para refletir sobre questões ambientais e discutir mudanças nas práticas diárias que contribuem para a preservação do meio ambiente.



Após o debate, as turmas realizaram uma visita guiada por todo o viveiro, que conta com lago, espaço para animais, orquidário, estufa e horta. Na sequência, as crianças realizaram um piquenique e o plantio de uma pitangueira. Para finalizar o dia de imersão, os estudantes levaram uma muda para cuidar dentro da escola.





No período da manhã, a ação foi acompanhada pela educadora ambiental do Núcleo de Projetos Pedagógicos, Angélica Nunes Durães da Silva, além do professor Luciano Wellington.