Lance Livre 17-09-2019

Associação

dos Delegados

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Paulo (Adpesp) e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) entregaram um documento com propostas de modernização da Polícia Civil ao secretário de Estado de Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos, em reunião intermediada pela deputada estadual Márcia Lia, em São Paulo.

Comitiva

A comitiva foi composta pela delegada Raquel Kobashi Gallinati, presidente do Sindpesp, e pelos delegados Gustavo Galvão Bueno e Fernando Davie de Mello Gonçalves, representantes da Adpesp, que formalizaram a apresentação do documento em nome das entidades e da categoria em todo o Estado de São Paulo.

Proposta

Na proposta de melhorias para a categoria, os delegados apontam, entre outras coisas, eficiência na comunicação do sistema de inquérito eletrônico; especialização dos servidores que atuam no atendimento das ocorrências e nas atividades-meio; ampliação do setor de combate aos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro (Secolds) para todas as delegacias seccionais; descentralização da investigação dos crimes de corrupção.

Tribunal de Contas

Com 18 encontros realizados dentre os 20 previstos no calendário de 2019, a 23ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, ao percorrer metade do território paulista, já reuniu mais de 7 mil participantes, entre Prefeitos, Vereadores, Secretários, lideranças políticas e servidores públicos.

Março

Com início no mês de março, o ciclo já percorreu os municípios de Mogi Guaçu, Campinas, Itapeva, Sorocaba, Araraquara, Araras, Ituverava, Ribeirão Preto, Guaratinguetá, São José dos Campos, Adamantina, Presidente Prudente, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Registro, Santos, Marília e Bauru. Deve chegar às cidades da região.

Até outubro

Até outubro serão realizados mais dois encontros nos municípios que sediam as Unidades Regionais (URs) do TCE distribuídas no interior e no litoral do Estado.