Lance Livre 17-09-2020

Jorge Abissamra

Em vídeos nas redes sociais, pastores evangélicos e lideranças religiosas prestaram solidariedade ao ex-prefeito Jorge Abissamra, o Dr. Jorge, e convocaram uma rede de orações por seu restabelecimento.

Estado de saúde

Depois de receberem a notícia sobre o estado de saúde de Abissamra, os pastores evangélicos Silas Faria de Souza, Natalício, Douglas Dersa, Adão Gomes, Edson, a evangelista Bete, todos da Assembléia de Deus, e ainda o vereador Pastor Fábio, da Igreja do Evangelho Quadrangular, publicaram vídeos em suas redes sociais pedindo orações pelo seu restabelecimento.

Abissamra

Abissamra, que é médico pediatra, contraiu Covid-19 na semana passada e encontra-se internado em tratamento intensivo.

1º registro

No Alto Tietê, até a tarde de ontem, não havia registro de candidaturas. Mas, em São Paulo, o primeiro pedido de registro de candidatura da Capital para os cargos de prefeito e vice-prefeito nas Eleições 2020 foi apresentado à 1ª Zona Eleitoral (Bela Vista).

Joice

A petição apresentada foi de Joice Hasselmann, candidata a prefeita, e Sandra Vaz Gentil, candidata a vice-prefeita, pela Coligação SP Merece Mais (PSL, DC).

Pedidos

Os pedidos de registro de candidatura podem ser acessados pelos cidadãos por meio do sistema DivulgaCand (Divulgação de Candidaturas e Contas) no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Abertura

de parque

Suzano vive a expectativa de reabrir o Parque Max Feffer. Em São Paulo, os parques temáticos poderão reabrir ao público a partir de 23 de setembro.

Fase amarela

Atividades de parques ao ar livre podem ser retomadas em regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo há 28 dias. São Paulo concentra, de longe, a maior quantidade de parques e atrações temáticas do País.