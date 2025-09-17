LANCE LIVRE 17-09-2025

Adesão ao Programa Estadual de Castração de Cães e Gatos

O Governo de São Paulo já contabiliza 375 municípios inscritos no chamamento público do Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, conhecido como Programa de Castração, segundo informações da Agência SP.



Prazo

O prazo para o envio dos formulários termina nesta sexta-feira (19), às 23h59, e a expectativa é ampliar ainda mais o número de cidades participantes.



Investimento

Coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a iniciativa destina R$ 4,7 milhões para apoiar prefeituras na realização de mutirões de castração. O programa contribui para o manejo populacional de cães e gatos, a redução do abandono, a prevenção de zoonoses e o fortalecimento da guarda responsável.



Alto número

“O alto número de cidades inscritas mostra o quanto esse programa é importante para a gestão pública e para a saúde coletiva”, afirma o subsecretário de Meio Ambiente da Semil, Jônatas Trindade.



Formulário

Os municípios interessados devem preencher o formulário disponível no site da Semil. Após o encerramento do prazo, em 19 de setembro, a Comissão de Habilitação avaliará as manifestações de interesse até 26 de setembro. O resultado preliminar será divulgado até 29 de setembro, e a homologação final está prevista para 6 de outubro. A seleção seguirá critérios técnicos que priorizam municípios com maior demanda de castrações, presença de Unidades de Conservação, menor número de habitantes e existência de órgãos municipais de bem-estar animal.