Lance Livre 17-10-2018

Vice de

Márcio França

A coronel da Polícia Militar (PM) Eliane Nikoluk (PR), candidata à vice do governador do Estado de São Paulo, Márcio França (PSB), vai cumprir agenda em Ferraz de Vasconcelos hoje, a convite do vereador Renato Ramos de Souza, o Renatinho (PPS).

Compromissos

Entre os compromissos está a visita ao prédio (atualmente abandonado) da antiga Escola Técnica (Etec) e uma reunião com o prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, às 10h30.

Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), ao longo dos nove primeiros meses de 2018, aplicou multas aos administradores de despesas, gestores e responsáveis por bens e valores públicos que totalizaram 87.390 Ufesps. Os números são do Estado.

Valor

O valor, que corresponde a R$ 2.245.923,00, é resultante da apreciação de 6.509 processos pela Corte de Contas paulista, responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus 644 municípios (exceto a Capital, que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo).

Planejamento

Urbano

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) realiza hoje o 1º Encontro de Planejamento Urbano do Alto Tietê "Desenvolvimento Integrado e Sustentável".

Em Mogi

O evento será no Cemforpe, em Mogi das Cruzes, a partir das 18 horas, com palestra do arquiteto espanhol Joaquin Sabaté e inscrições no link (goo.gl/eH1FbJ). A entrada é gratuita.

Câmara Técnica

Idealizado pela Câmara Técnica de Planejamento do Condemat, que reúne os secretários da pasta nas 11 cidades,o 1º Encontro de Planejamento Urbano marca o início dos trabalhos do consórcio para elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbanodo Alto Tietê, que vai definir diretrizes, projetos e ações para nortear o crescimento sustentável na região.