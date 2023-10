LANCE LIVRE 17-10-2023

Conferência Nacional de Educação

As inscrições para a etapa intermunicipal da Conferência Nacional de Educação Extraordinária (Conae) foram prorrogadas até esta quarta-feira (18).



Municípios do Alto Tietê

O evento, que conta com a participação dos municípios do Alto Tietê e acontece nos próximos dias 20 e 21, sexta-feira e sábado, no Centro Municipal de Educação Adamastor, em Guarulhos, tem como objetivo discutir e propor alterações no documento-referência da Conae.



Inscrição

Para se inscrever é necessário acessar o link https://bit.ly/conae_altotiete. As vagas são destinadas a representantes dos segmentos educacionais público e privado (educação básica, ensino superior e ensino profissionalizante), aos conselheiros da educação, aos estudantes e aos pais ou responsáveis.



Evento

O credenciamento de participantes acontece nesta sexta-feira, às 18 horas, com início dos trabalhos às 19 horas. No sábado a etapa ocorre das 8 às 17 horas, com representantes dos municípios do Alto Tietê que compõem a Regional 17: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.



Estudantes visitam a Câmara

A Câmara de Suzano recebeu na tarde desta segunda-feira (16) a visita de quase 60 alunos da Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, localizada no bairro Fazenda Aya. O vereador Artur Takayma (PL) acompanhou a atividade.



Estrutura

Os estudantes conheceram a estrutura da Casa de Leis e receberam informações sobre o papel do Legislativo, como a atuação dos parlamentares, responsabilidades, importâncias das leis e da participação popular nas atividades da Câmara.