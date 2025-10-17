LANCE LIVRE 17-10-2025

Comitiva de Suzano na ‘Feira do Empreendedor’

Uma comitiva de Suzano composta pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, participou na quarta-feira (15/10) da “Feira do Empreendedor 2025”, evento organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e que ocorre até sábado (18/10) no pavilhão de exposições da São Paulo Expo, na zona sul da capital.



Iniciativa

A iniciativa reúne expositores, promove palestras, consultorias e rodadas de negócios e é considerada um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil.



Estande

A cidade integrou um estande coletivo junto ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e a outros municípios da região como Guarulhos, Itaquaquecetuba, Guararema, Arujá, Poá e Ferraz de Vasconcelos, em uma iniciativa para articulação de oportunidades e visibilidade para empreendedores locais.



Iniciativas

No estande, Suzano expôs seu potencial local, apresentou iniciativas de apoio aos empreendedores da cidade e reforçou o compromisso institucional com o desenvolvimento econômico do Alto Tietê. O objetivo foi mostrar que o município tem força e capacidade de integração com toda a região para fortalecer sua economia.



País

A “Feira do Empreendedor” também é considerada um dos principais eventos de estímulo ao empreendedorismo do País. A expectativa, de acordo com o Sebrae, é atrair mais de 110 mil visitantes e movimentar até R$ 45 milhões em negócios. Em sua 14ª edição, o evento adota o tema “Inteligência Empreendedora”, incorporando não só conhecimento e soluções, mas também networking e inovação.