Lance Livre 17-11-2019

Biometria

Um novo balanço nacional sobre o número de cadastros biométricos foi divulgada na semana passada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

22 milhões

Segundo o TSE, a Justiça Eleitoral (JE) ultrapassou a meta estipulada para 2019 de eleitores cadastrados biometricamente. Até o momento, mais de 22 milhões de pessoas fizeram a identificação biométrica este ano, número equivalente a 101% do que havia sido inicialmente previsto para o período.

Tecnologia

A biometria é uma tecnologia empregada pela JE para identificar o cidadão, de modo eficaz e seguro, por meio de fotografia, assinatura e impressões digitais.

Desde 2008

Desde 2008, ano em que a revisão biométrica foi implantada na Justiça Eleitoral, 110.398.967 pessoas se cadastraram no sistema.

26 estados

Segundo o TSE, o dado contabiliza moradores dos 26 estados, do Distrito Federal e residentes no exterior, o que corresponde a 74,93% dos mais de 147 milhões de votantes brasileiros.

1.686 municípios

Pela Etapa 2019/2020 do Programa de Identificação Biométrica, eleitores de 1.686 municípios de 16 estados deverão cadastrar suas impressões digitais até o final do próximo ano. A meta é alcançar 35 milhões de cidadãos nessa fase.

Eleições

municipais

Para as Eleições Municipais de 2020, a Justiça Eleitoral espera ter cadastrado a biometria de 117 milhões de eleitores, concluindo a coleta das impressões digitais de todo o eleitorado nacional até 2022.

Histórico

Nas Eleições Municipais de 2008, a Justiça Eleitoral lançou o projeto-piloto de identificação biométrica, que envolveu pouco mais de 40 mil eleitores dos municípios de Colorado do Oeste (RO), Fátima do Sul (MS) e São João Batista (SC). Naquele pleito, tanto o cadastramento biométrico efetuado pelo projeto quanto o reconhecimento das digitais para a votação foram um sucesso, segundo informações do TSE.