Lance Livre 17-12-2017

13º salário

Nova pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre o pagamento do 13º salário dos servidores municipais foi divulgada.

Prefeituras

Das 4.434 prefeituras, que concederam informações, 53,7% sinalizaram pagamento em parcela única. Delas, 15,4% já haviam transferido os recursos até dia 8 de dezembro, e 75% devem cumprir com a demanda agora em dezembro.

44,5%

Dos demais, 44,5% parcelaram o benefício dos trabalhadores e 1,8% não concedeu essas informações. Pelas regras vigentes, o 13º deve ser repassado até 20 deste mês.

Remuneração

No caso dos municípios que optaram pela remuneração em duas parcelas, 91,2% já pagaram a primeira prestação, uma vez que a data limite venceu em 30 de novembro, e apenas 1,9% deve atrasar o pagamento – o que representa 600 prefeituras.

Resultados

Em relação aos resultados dos anos anteriores, houve um pequeno aumento nos números de atrasos dos municípios que farão o pagamento em parcela única e nos que fizeram o parcelamento, mas também não conseguiram pagar a primeira parcela dentro do prazo.

1%

Ainda assim, quando o assunto é o 1% adicional do FPM repassado no final do ano, 94% dos pesquisados confirmam que a verba cumpre com sua função, de auxiliar no fechamento das contas.

Estudos Técnicos

Estudos Técnicos “A economia pode estar melhorando, mas o retorno demora a impactar a arrecadação. Para os municípios a crise neste fim de ano está muito violenta e, no início do ano que vem, teremos que lidar com duas situações muito difíceis: o cumprimento do piso para o magistério e o aumento do salário mínimo.

Nordeste

Principalmente no Nordeste, esses dois componentes têm um impacto muito grande e vai aprofundar ainda mais a crise”, afirmou Ziulkoski. Conforme mostra o estudo, os gestores locais estão priorizando a folha de pagamento.