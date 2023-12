LANCE LIVRE 17-12-2023

Visibilidade para Suzano

A partir de janeiro, Suzano passa a ter grande visibilidade no esporte com a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.



Autorização

Na semana passada, o DS publicou reportagem mostrando que a Vigilância Sanitária autorizou a realização da Copa São Paulo no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão.



Fiscalização

Uma fiscalização garantiu as perfeitas condições do estádio para receber seis partidas no torneio que ocorre em janeiro.



Prefeito na abertura

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) é esperado na abertura dos jogos no Suzanão, dia 4 de janeiro.



Vistoria

A vistoria, que definiu a praça esportiva como apta para sediar os jogos, ocorreu no final de novembro. Ao longo da fiscalização foram inspecionadas as condições de higiene e limpeza, inclusive se havia a presença de insetos e outros agentes prejudiciais à saúde.



Conselho Tutelar

Com a posse de novos membros eleitos - para a gestão 2024-2028 -, as unidades do Conselho Tutelar de Suzano vai começam a atuar a partir de janeiro.



Apoio

A Prefeitura de Suzano tem apoiado o trabalho dos conselhos tutelares. “Na nossa gestão, conseguimos contribuir com o fortalecimento desse trabalho em nossa cidade. O avanço só foi possível pela participação dos munícipes, que garantiram 10 mil votos no dia da eleição. Vamos estar ao lado dos membros eleitos, para que eles tenham as condições necessárias para uma ótima gestão”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).