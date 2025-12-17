LANCE LIVRE 17-12-2025

Governador em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos vive a expectativa de receber na próxima sexta-feira (19) o governador Tarcísio de Feitas (Republicanos) para a inauguração das 188 casas do programa Morar Bem, na Vila São Paulo.





Reivindicações

As obras foram retomadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) após reivindicações feitas pela prefeita Priscila Gambale (Podemos). O local já teve histórico de abandono, vandalismo e invasões em anos anteriores.

1/3 das cidades promovem eventos natalinos

Casa do Papai Noel, presépios, encenações e a musicalidade invadiram o cenário de 1/3 das cidades turísticas do estado de São Paulo, de acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) com os 645 municípios paulistas, incluindo as dez do Alto Tietê.



Atividades

As atividades estão previstas até janeiro e são gratuitas ou podem ser acessadas mediante a ingresso solidário, com doação de um quilo de alimento.



99%

Dos que responderam ao levantamento, 99% afirmaram que terão programação temática natalina. São apresentações culturais, passeio ciclístico, chegada do Papai Noel, decoração e iluminação temática. Nas cidades do Alto Tietê há uma vasta programação de eventos.