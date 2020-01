Lance Livre 19-01-2020

Eleições

A nove meses das eleições de 2020, a movimentação política nos bastidores cresce. Os nomes de pré-candidatos começaram a surgir no cenário.

Novas regras

A partir deste ano, novas regras eleitorais devem resultar em um número maior de candidaturas. Somente Rio, Belo Horizonte e São Paulo já somam ao menos 26 cotados para a disputa de prefeituras, segundo reportagem publicada no Jornal O Estado de S. Paulo.

PL

Em Suzano, o PL, partido do prefeito Rodrigo Ashiuchi, se organiza para a disputa, apersar de o chefe do Executivo não falar no assunto. Segundo ele, a preocupação maior é com a administração da cidade.

Escritório

No ano passado, a sede do novo Escritório Suprapartidário foi inaugurado. Os partidos que fazem parte da iniciativa são: Partido Liberal (PL), Partido Progressista (PP), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Republicano Brasileiro (PRB) e Partido Social Cristão (PSC). Segundo Ashiuchi, o objetivo do escritório é receber, de autoridades, novas ideias e projetos em prol do município.

Subsídios a contas de energia

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que suspendeu qualquer negociação para conceder subsídios a contas de energia de templos religiosos.

Decisão

A decisão ocorre após o jornal O Estado de S. Paulo revelar, na semana passada, que o governo preparava um decreto para adotar a medida, a pedido do próprio presidente, mas que havia resistência por parte da equipe econômica.

Roberto de Lucena

O deputado federal Roberto de Lucena (Podemos) disse, ao Programa DS Entrevista, que era contra a medida, de o governo conceder subsídios de contas de energia a templos religiosos. Segundo ele, as igrejas até agora sempre funcionaram sem essa ajuda.