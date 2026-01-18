LANCE LIVRE 18-01-2026

Coração testado

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), deputado estadual André do Prado (PL), foi uma das autoridades a falar, durante o lançamento das obras do Complexo Viário do Alto Tietê, na quinta-feira (15). O discurso efusivo levou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a dizer que o parlamentar “está com o coração muito bem testado”.



Internação

É que André do Prado ficou internado, no ano passado, para passar por duas cirurgias para desobstruir artérias.



Cateterismo

O deputado passou por um procedimento de cateterismo seguido de angioplastia, com colocação de dois stents, após exames detectarem obstrução significativa em uma das artérias coronárias.



Palavras fortes

As palavras fortes classificaram o lançamento das obras como um dia histórico. “Era frustrante como deputado ser cobrado sobre essa obra pela imprensa e pela população. Mas tinha certeza que o dia de hoje (quinta-feira) chegaria. E chegou. Mais de R$ 1 bilhão de investimentos”, disse.



Expectativa pela Fatec

Agora a grande expectativa de Suzano é pela volta do governador em março. Será feita a entrega da Faculdade de Tecnologia (Fatec).



Jardim Monte Cristo

A obra está sendo erguida na região do Jardim Monte Cristo, com investimento total de aproximadamente R$ 24 milhões do Governo do Estado, em terreno cedido pela Prefeitura de Suzano.



Três blocos

A unidade contará com um bloco de três andares, ao longo de cerca de 4,1 mil metros quadrados de área construída, e abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, biblioteca, sala maker e espaços administrativos. A instituição vai oferecer inicialmente os cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.