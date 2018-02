Lance Livre 18-02-2018

Março

Março será o mês crucial para a aparecimento de pré-candidatos à Presidência da República no Alto Tietê.

Proximidade

das eleições

A proximidade das eleições fará com que as visitas sejam mais constantes.

Levy Fidelix

Uma das possibilidades é da visita do pré-candidato Levy Fidelix (PRTB), que deve estar na região, no dia 2 de março.

Autor do aerotrem

Fidelix diz que é autor de projetos, entre eles o aerotrem, uma ‘espécie’ de trem-bala entre Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro.

Podemos

Um dos pré-candidatos que já estiveram na região é o senador Alvaro Dias, que disputa a Presidência da República pelo Podemos.

Cassação

de deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), afirmou que a Câmara Federal deverá apresentar ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), questionando a quem cabe a decisão final sobre a cassação do mandato de deputados.

STF

Em resposta a jornalistas, após reunião com a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, Maia comentou o caso específico do deputado Paulo Maluf (PP-SP), condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por decisão do ministro Edson Fachin, também do STF.

Sentença

Na sentença, Fachin afirma que a decisão final sobre a perda do mandado de Maluf cabe à Mesa da Câmara e não ao Plenário.

Preso desde

dezembro

Maluf está preso em Brasília desde dezembro no ano passado. “Há uma decisão judicial para que a Mesa [da Câmara dos Deputados] decida e há a um questionamento da assessoria jurídica da Câmara, que entende que a decisão seria do Plenário”, explicou Maia.