LANCE LIVRE 18-02-2024

Secretários de Saúde

Os secretários de Saúde das cidades da região passaram a aumentar o número de reuniões com suas equipes na tentativa de reforçar o trabalho de orientação e prevenção contra a dengue.



Preocupação

A quantidade de casos preocupa os municípios.



Decreto de emergência

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) fez um vídeo para explicar a decisão do decreto de emergencia por conta dos casos de dengue.



Medidas

Segundo o prefeito, a iniciativa visa adotar todas as medidas necessárias para contenção da proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença. “Além disso, a normativa busca melhor mobilização da população para o combate ao mosquito”, disse.

70%

O prefeito lembrou que 70% dos casos são provenientes das próprias residências, ou seja, os focos do ‘mosquito da dengue’ estão dentro de casa. “Por isso, queremos chamar atenção para que todos verifiquem se há água parada em seu próprio lar e se cuidem mais”.



Pagamento de dívidas em Ferraz

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) anunciou, por meio de suas redes sociais, balanço do pagamento de dívidas de Ferraz. Segundo ela, foram quitados, até agora, R$ 100 milhões dos débitos da Prefeitura.



Responsabilidade

A prefeita de Ferraz falou sobre o assunto. “Graças ao trabalho feito com responsabilidade, dedicação e respeito pelo dinheiro público, já conseguimos pagar mais de R$100 milhões em dívidas do passado que atrasavam nossa cidade. Este ano de 2024 vem repleto de novidades e muitas conquistas”, disse.