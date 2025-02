LANCE LIVRE 18-02-2025

Encontro de lideranças do PL

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, acompanhado da primeira-dama Deborah Raffoul, participou de encontro de lideranças do PL.

Lideranças

O evento denominado de “Encontro Estadual de Mandatários do Partido de 2025” reuniu ainda o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo.

Expressiva votação

Segundo o evento, o “PL teve uma expressiva votação nas últimas eleições, consolidando este importante trabalho que é realizado por todo o grupo, guiado por um único propósito: garantir dignidade e melhorias para toda a população”.



Rodrigo Ashiuchi

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado da esposa Larissa Ashiuchi, afirmou que os políticos do PL seguem “comprometidos com as famílias brasileiras, por meio de mandatos e candidaturas responsáveis”.



Boy

O evento contou ainda com a participação do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, o Boy; do presidente estadual, José Tadeu Candelária; bem como do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; e do deputado federal Marcio Alvino.

Governador e prefeito da Capital

A importância do evento do PL foi confirmada também pela participação do governador, Tarcísio de Freitas, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.