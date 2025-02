LANCE LIVRE 18-02-2025

Takayama intermedeia reunião com a Receita Federal

O presidente da Câmara, Artur Takayama (PL), intermediou a realização de uma reunião com o prefeito Pedro Ishi (PL) para que Suzano possa contar com Pontos de Atendimento Virtual (PAVs) da Receita Federal (Leia mais na Página 6).



Presença

O encontro foi realizado na tarde de ontem (27), e contou com a presença do delegado da Polícia Federal em Guarulhos, Julio Sergio Ferreira Cabrales, do delegado adjunto, Wilson Akira Muramatsu, e do secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária, Denis Watanabe.



Gestão passada

“Eu já havia feito na gestão passada um requerimento solicitando um estudo para um PAV em Suzano, e o Denis Watanabe gostou da ideia”, disse.





Regional de Guarulhos

A regional de Guarulhos é responsável por 11 municípios do Alto Tietê e já implementou PAVs em cidades como Arujá e Itaquaquecetuba. Cabrales explicou que os postos de atendimento virtual são feitos em parceria com as prefeituras, que cedem pelo menos um servidor para ser treinado e ter acesso ao sistema da Receita Federal.



Serviços oferecidos

Os serviços oferecidos nos PAVs são quase todos os que existem nas agências da Receita Federal, desde que a pessoa possua uma conta e-gov. Neles, há um autoatendimento orientado, em que cerca de 50% dos casos já são resolvidos. Caso não sejam, eles são encaminhados para ter a ajuda do funcionário do posto. O prefeito disse que verificará com a Secretaria de Administração a disponibilidade de funcionários para a criação de um ou mais PAVs, já que a gestão trabalha com a ideia de “cidade de 15 minutos”.