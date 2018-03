Lance Livre 18-03-2018

Vizinhança

Solidária

A Câmara de Suzano aprovou, na semana passada, o projeto que cria o Programa Municipal de Segurança Comunitária "Projeto Vizinhança Solidária". A autoria é do presidente da Casa, vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho.

Quem atua?

Atuarão na implementação e coordenação do projeto, a Prefeitura, as instituições policiais atuantes no município, como Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Policia Militar Ambiental.

Mais integrantes

Também vão integrar o projeto a sociedade civil, representada por associações de moradores, comerciantes, Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e organizações não governamentais.

Rede de

informações

Pelo projeto será criada uma rede de informações.

Debate sobre

Nefrologia

O deputado Estevam Galvão (DEM) promove na Assembleia Legislativa na próxima quarta-feira, dia 21/03, às 9 horas, o evento “Desafios da Nefrologia”, com a presença do presidente da Sociedade de Nefrologia do Estado (Sonesp), José Osmar Medina de Abreu Pestana, membros da área da saúde, pacientes renais crônicos e público em geral interessado no tema.

Objetivo

O objetivo é alertar a população e as autoridades públicas sobre a doença renal crônica, suas formas de prevenção e dificuldades que o setor enfrenta para tratar e atender o doente renal nos tratamentos de diálise e hemodiálise.

Evento

O evento acontecerá no Plenário José Bonifácio, localizado no primeiro andar da Assembleia Legislativa e marcará as atividades na Casa no mês que se comemora o Dia do Rim. “Todos os anos realizados atividades alusivas ao tema. Temos uma longa história de luta pela nefrologia, desde a construção das clínicas de tratamento em Suzano e Mogi das Cruzes, época que exerci o mandato de prefeito suzanense”, afirmou o deputado Estevam.