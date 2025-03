LANCE LIVRE 18-03-2025

Metalúrgicos

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), recebeu, sem seu gabiente, integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos.



Participação

Participaram da reunião, o presidente da entidade, Pedro Benites, além de Ronaldo Martins e Leonardo da Silva.



Diálogo

Segundo o prefeito, foi uma oportunidade de diálogo com o grupo, “sempre disposto a batalhar pelos trabalhadores e atuar pelo desenvolvimento de Suzano”.



Tiro de Guerra

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), fez na tarde desta segunda-feira (17) uma visita institucional ao Tiro de Guerra de Suzano. Ele foi recebido pelo novo chefe de instrução, 1º sargento Vinicius Santos, e pelo 1º sargento Fernando Caetano Cardozo, que é o instrutor do órgão. Ambos assumiram os postos em janeiro deste ano e deverão permanecer na instituição pelos próximos dois anos.



Boas-vindas

Takayama deu as boas-vindas aos sargentos e colocou a Casa de Leis à disposição do Tiro de Guerra. Um dos assuntos tratados no encontro foi a possibilidade de as empresas contratarem os aspirantes, já que eles servem no horário das 6 às 8 horas.



Theatro Vasques

O Theatro Vasques será reaberto no próximo mês para toda a população, com a estrutura necessária para a realização dos eventos culturais. A unidade precisou suspender as atividades programadas desde o último mês após o furto em parte dos equipamentos de refrigeração do Theatro. O processo para a instalação de um novo sistema de ar-condicionado já está em andamento.



Secretária

A secretária municipal de Cultura, Yara Almeida, ponderou que o Theatro Vasques é um patrimônio tombado pelo município, portanto qualquer reforma ou melhoria precisa ser acompanhada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (COMPHAP), tornando o processo mais moroso.