LANCE LIVRE 18-03-2026

77 anos de Suzano

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, apresentou na segunda-feira (16/03), durante coletiva de imprensa, a programação especial que marcará as comemorações ao longo do mês de abril pelos 77 anos de emancipação político-administrativa do município. O DS acompanhou a apresentação e trouxe os detalhes na edição desta terça-feira (14).



44 atividades

O calendário é vasto. Conta com 44 atividades organizadas por diferentes secretarias municipais, incluindo oito lançamentos de programas e projetos, cinco inaugurações, 14 atividades culturais, 12 ações de governo e cinco lançamentos de obras, reunindo eventos culturais, esportivos, ações sociais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento da cidade.



Avenida Roberto Simonsen

Dentro do calendário oficial, a cidade contará com cinco importantes inaugurações. O prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen está previsto para 2 de abril (quinta-feira), dia do aniversário de Suzano. Essa é uma obra muito aguardada porque vai modificar o cenário urbano daquela região da via.



Outras entregas

As entregas da segunda unidade da Casa de Cultura de Palmeiras, da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio, da ampliação da Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, no Jardim Quaresmeira, e do Corredor Ecológico do Jardim Revista deverão ocorrer até 30 de abril.



Novas obras

O prefeito Pedro Ishi também fará o anúncio de cinco novas obras, como a criação de duas novas praças — uma na Vila Fátima e outra no bairro Cidade Miguel Badra —, a construção de uma creche na Vila Urupês, a reforma do Teatro Municipal Dr. Armando de Ré e a pavimentação no Parque Heroísmo, em Palmeiras.