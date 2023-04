LANCE LIVRE 18-04-2023

Walmir no PV

O vice-prefeito de Suzano e secretário de Cultura, Walmir Pinto, deixou o PSB e assumiu a Presidência do PV.



Convite

O anúncio foi feito por ele nas redes sociais. “O convite para ingressar no Partido Verde partiu dos meus dois companheiros de luta e membros do PV, Romildo Campello e Ralf Naure”, disse o vice-prefeito.



Presidente nacional

Ele foi recebido pelo presidente nacional da sigla, José Luis Penna e, desde o começo de abril, assumiu o diretório municipal em Suzano.



Tarefa

Walmir afirmou que entra no PV com a tarefa de organizar e preparar o partido para as eleições de 2024.



Federação

O PV integra a Federação Brasil da Esperança, junto com o PCdoB e com o PT.



Priscila Gambale no Podemos

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, deixou o PSDB e se filiou ao Podemos. A oficialização ocorreu durante ‘Encontro Estadual do Podemos’ em São Paulo.



Rodrigo Gambale

Na ocasião, o deputado federal Rodrigo Gambale, irmão da prefeita, foi apresentado como novo presidente do partido no Estado de São Paulo.



Lideranças

O evento reuniu lideranças partidárias, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais e filiados. “Me sinto muito honrado por esse grande desafio. Vamos continuar o brilhante e grande trabalho que já vinha sendo feito, presidir um dos maiores partidos do país no maior estado do Brasil será um desafio enorme, e sei que somente será possível fazer isso juntos”, disse o deputado federal Rodrigo Gambale, durante evento realizado em São Paulo no final de semana. .