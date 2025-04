LANCE LIVRE 18-04-25

100 dias

Passados os 100 dias de governo, os prefeitos das cidades da região se preparam para fazer planejamento de projetos e obras.



Questão financeira

A questão financeira, bem difundida no início deste ano durante o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), não foi tema muito abordado durante as coletivas de imprensa para falar dos 100 dias.



Parcerias

Os prefeitos vão buscar, por outro lado, garantir o maior número de parcerias com o governo estadual, que vem anunciando o interesse em ter as prefeituras em diferentes projetos.



Novo comandante da PM

O governador Tarcísio de Freitas nomeou, nesta quarta-feira (16), o coronel PM José Augusto Coutinho como o novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele substituirá o coronel Cássio Araújo de Freitas, que irá para a reserva. Ele estava à frente da PM desde janeiro de 2023. A informação foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado (DOE).

Doutor em

Ciências Policiais Doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e bacharel em Educação Física, o coronel José Augusto Coutinho ocupava, desde fevereiro de 2024, o cargo de subcomandante da PM. Com mais de 33 anos de carreira, exerceu diferentes funções de comando e liderança à frente de áreas estratégicas da instituição, como a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), o Comando do Policiamento de Choque e a Chefia do Estado-Maior da PM.



Nomeação

Com a nomeação de Coutinho, o cargo de subcomandante será assumido pelo coronel Erick Gomes Bento, atual Chefe do Gabinete do Comando Geral da PM.



Derrite

“O coronel Cássio cumpriu seu papel com maestria. Um profissional extremamente capacitado e operacional, que esteve conosco na linha de frente do combate ao crime organizado e apresentou os melhores índices de produtividade da história da instituição”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.