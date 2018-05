Lance Livre 18-05-2018

Selo de

Acessibilidade

Digital

A Câmara de Suzano recebeu o Selo de Acessibilidade Digital da Prefeitura de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do Legislativo, a Câmara da cidade é o primeiro órgão público do Brasil, fora do município de São Paulo, a contar com esta certificação de acessibilidade na web no País.

Lançamento

da iniciativa

O presidente do Legislativo, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, participou do lançamento da iniciativa, em São Paulo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), também esteve presente.

Como é

concedido?

Este Selo de Acessibilidade Digital é concedido pela administração paulista por meio da Secretaria Municipal da Pessoa Com Deficiência (SMPED).

Critérios

A avaliação segue critérios estabelecido no Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) e as diretrizes de verificação previstas na Portaria nº 8/SMPED-GAB/2018, que regula o Selo.

Obrigatoriedade

A Lei Brasileira de inclusão estabelece a obrigatoriedade de haver acessibilidade nos sites de empresas ou governos, garantindo que as informações cheguem para todas as pessoas.

Evento

No próximo dia 14, a Câmara de Suzano sediará um evento sobre acessibilidade digital.

Cabo da PM

é parabenizada

Os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram uma moção de aplauso a cabo da Polícia Militar Kátia da Silva Sastre que evitou um assalto em frente a uma escola na cidade no último sábado.

Bravura

O presidente da Câmara, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, ressaltou a “bravura, dedicação e coragem” da militar.