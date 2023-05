LANCE LIVRE 18-05-2023

Marcos Damásio

Se a eleição fosse hoje, o deputado estadual Marcos Damásio seria a indicação do PL para disputar as eleições de 2024, em Mogi.



Boy

O presidente nacional do Pl, ex-deputado federal e ‘chefe’ do partido Valdemar Costa Neto, o Boy, vê em Damásio - até por conta do bom desempenho nas eleições de 2022 - uma boa alternativa para ‘levar’ a Prefeitura de Mogi.



Debate interno

O assunto eleições ainda vem sendo debatido internamente.



Valverde

Segundo a coluna apurou, o ex-vereador e candidato a prefeito nas eleições de 2020 em Mogi, Rodrigo Valverde, deve tentar disputar mais uma vez pelo PT. Ele tem a seu lado a Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV). Pode ter também os apoios de PSOL e Rede Sustentabilidade.



Apoios MDB

e União Brasil

O grande desafio do prefeito Caio Cunha (PODE) será ampliar seus apoios. MDB e União Brasil estão na mira.





Marcus Melo

O ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB) também é outro nome que pode aparecer nas eleições. O diretório estadual tucano tem expectativa de lançar candidatos em municípios com mais de 100 mil habitantes.



Audiência pública

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano realiza nesta quinta-feira (18), audiência pública de prestação de contas referente às metas fiscais do 1º quadrimestre de 2023. A reunião será na Câmara de Suzano, às 18 horas.



Apresentação

Na ocasião serão apresentados investimentos e gastos financeiros da cidade.