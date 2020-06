Lance Livre 18-06-2020

André do Prado

O deputado estadual André do Prado (PL) anunciou ontem que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, em votação virtual, um projeto de lei que reúne propostas para avançar na luta contra o coronavírus.

Medidas

Entre as medidas estão um auxílio mínimo para vítimas de violência doméstica; a proibição de passageiros andarem em pé nos ônibus intermunicipais; a obrigatoriedade da publicação, pelo Governo do Estado, de boletins de dados diários sobre a pandemia, e incentivos fiscais para empresas que fabricarem equipamentos de proteção e respiradores.

Hospedagem

Segundo o deputado, também foi aprovado o direito de profissionais de saúde se hospedarem em hotéis; horários exclusivos para o atendimento de idosos no comércio; acesso gratuito à internet para estudantes da rede pública que estudam à distância; e a visita virtual de familiares e religiosos para pacientes internados pela doença.

Katia Sastre

e Sâmia Bomfim

As deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Katia Sastre (PL-SP), de Suzano, foram convidadas pela CNN para um debate sobre as manifestações contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em São Paulo.

Locais

Enquanto os simpatizantes do presidente se concentraram no Viaduto do Chá, os opositores se reuniram na Avenida Paulista.

Comissão de

Assuntos

Municipais

Eleito por unanimidade, o deputado Carlos Cezar (PSB) é o novo presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembléia Legislativa. Seu nome foi votado em reunião realizada em ambiente virtual.

Região

Essa comissão, que trata de assuntos municipais, pode ser mais uma aliada ao Alto Tietê na busca de projetos.

Rede da Alesp

O encontro, que definiu o novo presidente da comissão, foi transmitido pelo YouTube da Rede Alesp. A comissão tem o objetivo de debater e propor soluções para os problemas das cidades.