LANCE LIVRE 18-06-2023

Mirante do Sesc

Como se não bastasse ter retomado obras consideradas ‘fantasmas’ em Suzano, por conta das décadas em que ficaram paralisadas, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) programa para breve a entrega da revitalização do Parque Mirante do Sesc.





Às margens da Avenida Katsutoshi Naito

O equipamento situa-se às margens da Avenida Katsutoshi Naito. A pavimentação do pátio em frente à pirâmide e o observatório que foi instalado na extremidade do terreno, com gradil está praticamente concluído.





Vista panorâmica

O observatório proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados (m²), localizada logo abaixo do Mirante, e está ligada ao projeto de valorização da área.



Obras de aterramento

As obras de aterramento do antigo reservatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deverão ser concluídas nos próximos dias e, nas semanas seguintes, será entregue a pintura das laterais da pirâmide, de 7m x 17m, alusiva à sustentabilidade e produzida pelos artistas Ítalo Raphael e Nicolas Takaki.



Títulos cancelados

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) registrou mais de 175 mil títulos cancelados ou suspensos este ano no Estado. Desde o início de 2023, foram contabilizados 125 mil cancelamentos e 50 mil suspensões; eleitorado tem menos de um ano para resolver pendências e votar nas Eleições 2024.



Regularização

Em caso de cancelamento, a eleitora ou o eleitor pode fazer a regularização acessando o atendimento no site do TRE-SP. É possível verificar a situação eleitoral e quitar multas pendentes devido a faltas em eleições passadas.