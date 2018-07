Lance Livre 18-07-2018

Repaginar

Repaginar os governos municipais não passa pela cabeça dos prefeitos da região. A coluna apurou que se isso acontecer só será depois do terceiro ano de mandato.

Engalfinhados

Com os dois partidos - PSB e PSDB - se “engalfinhando” no cenário político por conta da disputa entre Mário França (PSB) e João Dória (PSDB), os diretórios municipais devem reforçar essa “briga” pelo Alto Tietê.

Clara divisão

O que se vê já é uma clara divisão entre os prefeitos das cidades da região. Uma grande maioria apoiando Márcio França e uma menor parte pendendo para João Dória.

Expectativa

A grande expectativa é de que os dois candidatos façam campanha pelas cidades do Alto Tietê nos próximos dias.

Aliados no

passado

PSB e PSDB já chegaram a ser aliados históricos.

Título Paul Harris

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) postou em seu Facebook que recebeu os títulos “Paul Harris” e “Associado Honorário” do Rotary Club de Suzano.

Governador

da entidade

A entrega do título foi feita pelo governador da entidade, Dante Amato Filho, e pelo presidente de Suzano, Edson Gianuzzi. A indicação foi feita por Paulo Uemura, da Fundação Magic City.

PR dividido?

O líder do PR na Câmara dos Deputados, José Rocha (BA), disse que a bancada do partido está dividida sobre apoiar as pré-candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) ou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, mesmo condenado e preso pela Operação Lava Jato, é indicado pelo seu partido para disputar o cargo. (Veja mais na editoria de Nacional desta edição).

Alianças

Segundo Rocha, as alianças regionais nos Estados têm contribuído para a divergência interna.