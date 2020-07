Lance Livre 18-07-2020

Passagem subterrânea

Técnicos da Prefeitura de Poá constataram falhas no projeto da passagem subterrânea da região central durante vistoria nas obras. O espaço fica nas proximidades da estação de trem.

Mudanças necessárias

Segundo a Prefeitura, o trabalho poderia futuramente causar problemas na estrutura. Por isso, foram solicitadas correções à empresa responsável pelo trabalho. “As mudanças necessárias estão sendo realizadas”, informou a Prefeitura.

90%

As obras no local estão 90% concluídas. Em breve a passagem será liberada para população, garantiu a administração.

PSOL

A possibilidade de uma aliança com o PT de Suzano não se concretizou e esta semana o PSOL anunciou a pré-candidatura do professor Fábio Torres à Prefeitura.

Mestre em Linguística

Nascido em Suzano, o professor Fábio Torres é mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC-SP. Foi metalúrgico entre 2001 e 2007 nas empresas Metalúrgica Rocha e Uliana.

Limite de gastos

Os candidatos a prefeito e vereador nas Eleições 2020 conhecerão os valores que poderão ser utilizados em suas campanhas no dia 31 de agosto. Esta é data final que a Justiça Eleitoral tem para dar publicidade ao limite de gastos estabelecidos para cada cargo eletivo em disputa.

Prazo

Originalmente, o prazo previsto na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) para essa divulgação era o dia 20 de julho.

Datas do calendário

No entanto, conforme as novas datas do calendário eleitoral estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 107/2020, que determinou o adiamento das eleições municipais em 42 dias, a divulgação se dará no final do próximo mês. O limite de gastos abrange a contratação de pessoal de forma direta ou indireta e devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.