LANCE LIVRE 18-07-2023

Comissão da Pessoa Idosa

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão da Pessoa Idosa, promove no dia 28 de julho (sexta-feira) mais um mutirão de atendimentos voltados à proteção dos direitos dos idosos.



Ação

A ação, sediada na própria subseção, tem como foco a orientação jurídica, sendo realizada em toda última sexta-feira do mês, mediante agendamento prévio pelo telefone (11) 4748-7473.



Presidente da comissão

De acordo com a presidente da comissão, a advogada Kelly Cristine Guilhen, a iniciativa parte da premissa de que o grupo acompanha dezenas de casos no município e compreende a demanda por orientação jurídica e conhecimento na área. “Com os acolhimentos planejados podemos garantir o bem-estar de muitos cidadãos, sendo um modo de conferir mais dignidade às pessoas idosas em risco de violação de direitos".



Cravi de Suzano

Profissionais da unidade Suzano do Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), da Secretaria da Justiça e Cidadania, realizam a roda de conversa “Vínculo familiar e enfrentamento à violência”, no dia 20 de julho, das 8 às 9h30, com pais e responsáveis dos alunos da Creche Sementinhas da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE).



Atendimento

O Cravi oferece atendimento e acolhimento às vítimas de crimes contra a vida. São, na maioria, sobreviventes, familiares e amigos que perderam seus entes queridos em homicídios, latrocínios e feminicídios.



Criado em 1998

O programa foi criado em julho de 1998 pelo Governo do Estado de São Paulo e, desde então, atendeu mais de 65 mil pessoas. Conta com equipe multidisciplinar, com assistentes sociais e psicólogos.