LANCE LIVRE 18-07-2025

Mario Sergio Cortella em Suzano

Suzano recebe a palestra “Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes” com o filósofo, professor e escritor Mario Sergio Cortella. A iniciativa é da Secretaria de Educação e tem por objetivo “aprofundar a discussão sobre os impactos das transformações sociais na escola”.



Quando?

A palestra de Mario Sergio Cortella será na próxima segunda-feira (21 de julho), às 18h30 na Arena Suzano (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador.



Prestação de contas de entidades em Mogi

A partir de 2026, as prestações de contas de entidades que recebem subvenção do município terão de ser feitas de forma digital. E para iniciar a capacitação das instituições para esta nova metodologia, a Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou, na manhã desta quarta-feira (16/07), em cerimônia no Theatro Vasques, uma apresentação pública do “Sistema de Gestão de Parcerias do Terceiro Setor”, que dará mais transparência e agilidade à tramitação de processos.



Determinação do TCE

A ação também atende a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo. A remessa eletrônica obrigatória de dados valerá para todas as instituições do Terceiro Setor (contratos de gestão, termos de parceria, convênios e termos de colaboração ou de fomento e seus respectivos termos aditivos). Basicamente, o que hoje demanda impressão, preenchimento e protocolos de papéis, passará a ser feito em um sistema eletrônico moderno e seguro, por meio de login e senha e preenchimento diretamente na plataforma, acompanhamento online e aprovação eletrônica.