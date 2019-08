Lance Livre 18-08-2019

Sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plástico de Suzano realizam, no dia 29 de agosto, das 9 às 13 horas, o 2º Encontro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), na própria sede.

Trabalhadores

O evento será voltado para os trabalhadores das indústrias do Alto Tietê. O objetivo é esclarecer dúvidas sobre as alterações das Normas Regulamentadoras que impactam na rotina dos trabalhadores e implicam na saúde e segurança.

Presidente

Segundo o presidente do Sindicato, Edison Alves da Silva, um representante da Vigilância Sanitária do Estado, além de enfermeiros e médicos do trabalho que atuam em empresas da região estarão presentes para explicarem aos trabalhadores sobre a importância da segurança dentro do ambiente de trabalho, com palestras, debates e discussões em torno do assunto.

Certificados

Os participantes do evento vão receber um certificado. "Realizamos esse workshop para que o trabalhador possa esclarecer todas as dúvidas em relação à segurança do trabalho. É algo importante, pois todos adquirem conhecimento e passam a se preocupar mais com o ambiente em que trabalham e conhecem a Norma Regulamentadora", explica Silva.

Patrimônio

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Cultura realizou duas audiências públicas para apresentar a minuta de lei que prevê a criação do Conselho do Patrimônio Cultural de Suzano.

Condução

A primeira foi conduzida pelo chefe da pasta, Geraldo Garippo, e pelo secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira. Já a segunda, além de Vieira, o diretor de Cultura, Ivo Reseck, também participou.

Presenças

Estiveram presentes a presidente da Câmara, Gerice Lione; os vereadores Joaquim Antônio da Rosa Neto e Rogério Gomes do Nascimento; integrantes de ambas as secretarias envolvidas; membros do Conselho Municipal de Cultura; e cidadãos, que puderam colaborar com sugestões para a criação da nova lei.