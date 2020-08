Lance Livre 18-08-2020

Perturbação

do sossego

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse, pelas redes sociais, que a ação da Prefeitura contra a perturbação do sossego continua.

Equipes

As equipes do Departamento de Fiscalização de Posturas e os agentes da Guarda Civil Municipal estão atuando pela cidade, impedindo eventos com muitas pessoas e som alto, segundo informou o prefeito.

Medida motivada

“A medida foi motivada por demandas da população local sobre perturbação do sossego, o que também infringe as determinações acerca do distanciamento social durante a quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19)”.

Denúncias

As denúncias podem ser feitas para a Guarda Civil Municipal (GCM) pelos telefones 4746-3297 e 153 e para o Departamento de Fiscalização de Posturas no número 4745-2046.

Novas estações

Mogi reforça o seu potencial turístico. As reformas da Estação Ferroviária de Sabaúna foram realizadas graças ao programa Município de Interesse Turístico (MIT) do Estado.

Emendas

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), agradeceu o apoio dos deputados André do Prado e Marcio Alvino, os dois do PL.

R$ 4 milhões

Juntos, os parlamentares conseguiram R$ 4 milhões nos governos Estadual e Federal para a saúde.

Investimentos

Esses investimentos estão sendo aplicados na compra de equipamentos e insumos e com profissionais que estão tratando pacientes acometidos com o novo coronavírus (Covid-19) e outras doenças.

Reuniões

Gian Lopes e o deputado estadual André do Prado estiveram em reuniões com a ex-secretário de Estado da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira, para solicitar esses recursos para Poá.