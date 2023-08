LANCE LIVRE 18-08-2023

Estevam muda de partido

O conselheiro do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimentos (Fumefi) do Estado e ex-deputado estadual, Estevam Galvão, se filia ao PSD na próxima segunda-feira (21), às 18h30.



Presença de Marco Bertaiolli

O evento marca noite de filiações ao partido, em Suzano, e contará com a presença do deputado federal e coordenador regional da legenda, Marco Bertaiolli.



Clube dos Carros Antigos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reuniu nesta quinta-feira (17), com representantes do Clube dos Carros Antigos. Ele recebeu Carlos Alberto dos Santos, Henrique de Souza Motta e Eduardo Marcondes. Segundo o prefeito, eles informaram o desejo de realizar eventos de exposição em Suzano.

O chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e o empresário Robinson Guedes também participaram da reunião.



Max Feffer

As exposições podem acontecer no Parque Max Feffer. “Na reunião ainda falamos sobre a possibilidade de cobrar como ingresso um quilo de alimento não perecível que será revertido ao nosso Fundo Social de Solidariedade”, disse o prefeito.



Pequenos Atletas

Foi publica a lei municipal que cria o projeto “Pequenos Atletas”. A legislação é de autoria do vereador Fábio Diniz (PTB) e foi aprovada na primeira sessão ordinária desse semestre.



Ações

A lei trata sobre ações e parcerias entre o Executivo, clubes esportivos e outras instituições privadas para incentivar a prática de esporte e possibilitar aos alunos da rede municipal de ensino demonstrarem suas habilidades em competições de diversas modalidades.