Lance Livre 18-09-2020

Atendimento

nos cartórios

O atendimento ao público continua sendo realizado de forma remota nos cartórios eleitorais da região.

Agendamento

Caso seja necessário o atendimento presencial, excepcionalmente ele será realizado das 13 às 17 horas, mediante prévio agendamento.

Contato

O contato com os cartórios eleitorais pode ser feito pelo e-mail zeXXX@tre-sp.jus.br (Substituir XXX pelo número da zona eleitoral com três dígitos – por exemplo, zona eleitoral 430, ze430@tre-sp.jus.br).

Certidões

É possível, ainda, emitir e validar certidões, consultar o número do título de eleitor, local de votação e situação eleitoral.

CEI na Câmara

de Mogi

A Câmara de Mogi instaurou a Comissão Especial de Vereadores (CEV) proposta por Clodoaldo de Moraes (PL) para apurar o volume de infrações registradas pela fiscalização eletrônica instalada na altura do quilômetro 58,5 da SP-98 (Mogi-Bertioga), na Vila Moraes.

180 dias

A CEV terá validade de 180 dias e os demais membros ainda serão definidos. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, além de receber parecer favorável da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Casa.

DER

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Rodoviária, o equipamento foi instalado com a finalidade de identificar veículos com documentação irregular e para coibir furtos. Mas o grande número de munícipes que procuram o gabinete do vereador em busca de ajuda tem chamado atenção.

Debate da OAB

A OAB deve definir hoje como será o debate que a entidade quer promover entre os candidatos a prefeito de Suzano. Serão anunciados data e horário.