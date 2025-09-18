LANCE LIVRE 18-09-2025

Victor Amaral assume como diretor da UNE

O estudante de Poá, Victor Amaral, do Núcleo 11 de Agosto da Uneafro Brasil e do Paratodos (JPT), assumiu a Diretoria de Ações Afirmativas e Acesso ao Ensino Superior da União Nacional dos Estudantes (UNE). O objetivo é dialogar diretamente com os cursinhos populares.



Nutrição

Victor estuda Nutrição na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e é militante do PT de Poá e da Uneafro. Ele realiza trabalho de base no Núcleo 11 de Agosto construindo uma educação popular na base da periferia paulista.



ICMS

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) realizou nesta terça-feira (16) mais um repasse de ICMS aos 645 municípios paulistas, incluindo os dez do Alto Tietê.



Valores

As prefeituras receberam R$ 445,03 milhões, referentes aos valores arrecadados de 8 a 12/9, já com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).



Primeiro repasse

Os municípios já haviam recebido R$ 988,35 milhões no primeiro repasse deste mês, realizado no último dia 9, relativo às arrecadações do período de 1º a 5/9. Com os depósitos efetuados nesta terça-feira, o valor acumulado enviado aos municípios paulistas em setembro ultrapassa R$ 1,43 bilhão.



Água para todos

A Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) avançaram com as obras de infraestrutura de abastecimento de água na cidade ao garantir, após seis meses de trabalho, ligações em 249 residências do núcleo Jardim Brasil II, que beneficiarão 996 moradores. O DS publicou, na semana passada, balanço mostrando que 22 bairros ainda recebem água por caminhão-pipa.