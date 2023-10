LANCE LIVRE 18-10-2023

Evento com Boulos

A interferência do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na construção de uma alternativa para a sucessão municipal em Suzano foi um dos pontos destacados pela jornalista suzanense, especialista em educomunicação e integrante do Movimento em Defesa da APA do Rio Tietê (MDAPART), Gisleine Zarbietti.



Representando Marcelo Candido

Ela representou a equipe do ex-prefeito Marcelo Candido na primeira reunião de lançamento da frente de partidos políticos que irá compor a pré-campanha de Guilherme Boulos (PSOL), realizada na tarde de segunda-feira (16/10), no Centro Histórico de São Paulo.



Tarefas

Uma das tarefas da coordenação política de Boulos será “a construção de um Plano de Governo pautado na diversidade e que contará com uma equipe extremamente qualificada para trazer soluções ousadas e inovadoras aos principais problemas enfrentados por São Paulo”. O compromisso com a pauta ambiental foi um dos temas de convergência apontado por ela para a construção de uma alternativa em Suzano.



Plano Cicloviário

O Plano Cicloviário de Suzano, que está na internet, é uma boa novidade desta semana. A Prefeitura de Suzano passou a disponibilizar em sua página oficial na internet o endereço www.suzano.sp.gov.br/plano-cicloviario/, que permite acesso aos detalhes do projeto. (O DS trouxe reportagem na edição desta terça-feira).



Texto, fotos e vídeos

O conteúdo apresenta textos, fotos, vídeos, mapas e documentos que contribuem com o entendimento sobre os objetivos a serem alcançados com a implantação do projeto.



Secretário

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira, enalteceu o Plano Cicloviário para a conexão entre todas as regiões de Suzano.