LANCE LIVRE 18-10-2025

2ª Campanha de Doação de Sangue

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Ação Social e Cidadania, realizará no dia 24 de outubro (sexta-feira), das 7 às 17 horas, a 2ª Campanha de Doação de Sangue.



Ação

A ação acontecerá no Hemocentro de Suzano (Avenida Antônio Marques Figueira, 1861, Vila Figueira) e tem como objetivo incentivar a solidariedade, estimular a responsabilidade social e contribuir com o abastecimento do banco de sangue da cidade.



Campanha

A campanha busca mobilizar advogados, estagiários, familiares e toda a comunidade suzanense para se engajar em uma causa que salva vidas. A iniciativa, que já é a segunda ocorrida neste ano, reforça o papel da OAB como parceira em ações sociais que fortalecem os laços de cidadania e o compromisso com a coletividade.



Necessário

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, descansado e bem alimentado. Não podem doar pessoas que tenham feito cirurgia no último ano, realizado tatuagens, piercings ou exames como endoscopia e colonoscopia nesse período. Essas medidas garantem a segurança do doador e do receptor.



Comissão de Ação Social

Segundo a presidente da Comissão de Ação Social e Cidadania, Arielma Andrade do Nascimento, o engajamento de todos é essencial. “Doar sangue é doar esperança”, afirmou.