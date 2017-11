Lance Livre 18-11-2017

Partidos

Deu no Jornal O Estado de S. Paulo. Em meio às investigações da Lava Jato e seus desdobramentos, um grupo de três juristas capitaneado pelo advogado Modesto Souza Barros Carvalhosa entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a abertura de processo de cancelamento do registro de nove partidos.

Abandonaram

os princípios

Os advogados alegam que as siglas abandonaram os “princípios republicanos, democráticos e constitucionais para abraçar o crime organizado”.

Nove partidos

O pedido mira o PT, PMDB, PP, PROS, PRB, PC do B, PDT, PR e PSD, agremiações que, na visão dos juristas, “abusaram da confiança do povo brasileiro para roubá-lo”, tendo cometido “inúmeros e repetidos crimes de lesa Pátria”, segundo os juristas.

Diabetes

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo discute proposta para assegurar um cardápio diferenciado aos estudantes com diabetes em todos os municípios.

Cardápio

adequado

O projeto prevê que as escolas públicas estaduais garantam um cardápio adequado aos alunos nesta condição de saúde.

Doenças crônicas

O diabetes tipo 1 é uma das doenças crônicas mais comuns em crianças e adolescentes.

Merenda

Para o deputado Fernando Cury, autor do projeto, a merenda adequada para alunos diabéticos evitará que alimentos impróprios agravem seu estado de saúde e venha a colaborar com o descontrole da sua taxa glicêmica.

170 milhões

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 170 milhões de pessoas sofrem da doença atualmente. Em 2025, este número deverá atingir 300 milhões de pessoas. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm diabetes e metade delas desconhece sua condição.