Lance Livre 18-11-2019

Profissionais

do Ano 2019

A Câmara de Suzano realizará, no dia 6 de dezembro, às 18h30, sessão solene dos “Profissionais do Ano 2019”.

38 profissionais

Este ano, 38 profissionais receberão o Título de Honra ao Mérito. Mais um profissional foi definido para receber a homenagem. Trata-se do produtor rural Bruno Hiroyuki Oshiro, de 28 anos. Ele será homenageado como “Agricultor do Ano”.

Mais médicos

O primeiro item da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados hoje é a Medida Provisória 890/19, que cria o Programa Médicos pelo Brasil para substituir o Mais Médicos, em vigor desde 2013.

De olho

Muitas prefeituras das cidades da região estão de olho no projeto porque reivindicam um reforço no quadro de profissionais para a Saúde.

Objetivo

O objetivo do programa é ampliar a oferta de serviços médicos em locais afastados ou com população de alta vulnerabilidade.

Projeto de

conversão

O projeto de lei de conversão do senador Confúcio Moura (MDB-RO) propõe a reincorporação dos médicos cubanos por dois anos. Poderão pedir a reincorporação aqueles que estavam em atuação no Brasil no dia 13 de novembro de 2018 e tenham permanecido no País após o rompimento do acordo entre Cuba e a Organização Pan-Americana da Saúde, que intermediou a vinda dos cubanos para o Brasil.

Plano Diretor

Em Ferraz de Vasconcelos, depois de muita cobrança por parte de vereadores, a Prefeitura reencaminhou para análise da Câmara o projeto de lei do Plano Diretor Participativo (PDP).

Texto

O texto tinha sido retirado, em janeiro de 2017. Na época, a atual gestão alegou que precisava fazer alguns ajustes na matéria. O PDP é um instrumento básico de política de desenvolvimento da cidade tendo como o seu principal objetivo orientar a atuação do poder público e da iniciativa na construção de espaços urbano e rural.