LANCE LIVRE 18-11-2023

Prestação de contas da Saúde Mental

A Câmara de Suzano realiza na terça-feira (21), às 17 horas, uma audiência pública para prestação de contas da Saúde Mental do município.



Comissão Permanente

A reunião será conduzida pela Comissão Permanente de Saúde, que é composta pelos vereadores Rogerio Castilho (PSB - presidente); Leandro Alves de Faria (PL - relator), o Leandrinho; e Max Eleno Benedito (Podemos - membro), o Max do Futebol.



Link

O link para os internautas enviarem perguntas já está disponível no portal do Legislativo: audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br.



Vereador do Ano

O vereador Artur Takayama (PL) foi escolhido entre seus colegas como “Vereador do Ano”. O parlamentar está em seu primeiro mandato e foi eleito com 2.805 votos. Na legislatura anterior (2017-2021), assumiu algumas vezes como suplente na Casa de Leis.



Profissionais do Ano

A Câmara de Suzano realiza, no dia 1º de dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos “Profissionais do Ano 2023”. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”. Serão, ao todo, 37 homenageados.



‘Férias’ de uma

semana da Coluna Lance-Livre

A partir de segunda-feira (20) tiro “férias” de uma semana. O comando da Coluna Lance-Livre, nesse período, ficará com o jornalista Fernando Barreto. Retorno no dia 27 para escrever a coluna do dia 28.