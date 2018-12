Lance Livre 18-12-2018

Marcus Melo

favorito?

Prefeitos ligados ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) podem chegar, nesta manhã, ao consenso de que indicar o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), como presidente da entidade é a melhor saída.

Estratégia pode ser mantida

Com isso, o tucano mogiano deve ser o presidente do Condemat, se for mantida a estratégia.

O único que

apoiou Doria

Marcus Melo foi o único, entre os prefeitos da região, a apoiar o governador eleito João Doria (PSDB) nas eleições deste ano.

Boa relação

de conversa

Desta forma, Melo na presidência do Condemat pode manter uma boa relação de conversa e reivindicações do Alto Tietê no governo do Estado.

Rodrigo Ashiuchi

O atua presidente do Condemat e prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), apoiou o atual governador Márcio França (PSB), que tentava à reeleição.

Reunião

No início do próximo ano, existe grande expectativa de que o prefeito João Doria (PSDB) possa receber os prefeitos da região para uma reunião de trabalho.

13º salário

A pesquisa Pagamento do 13º Salário pelos Municípios brasileiros em 2018 da Confederação Nacional de Munícipios (CNM) mostra que 92% dos governos municipais usarão o 1% de dezembro do Fundo de Participação dos Munícipios (FPM) para pagar a gratificação natalina – o 13º salário – instituída pela Lei 4.090/1962. Mas, um terço das prefeituras fechará o ano no vermelho.

Pagamento

Os dados mostram os prefeitos priorizando o pagamento dos salários do funcionalismo municipal, mesmo em meio a um cenário de crise. Das 4.559 prefeituras pesquisadas, 4.144 dizem que as remunerações estão em dia.