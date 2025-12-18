LANCE LIVRE 18-12-2025

Final de ano

Com a chegada de dezembro, o poder público inicia o encerramento das atividades, com análises sobre como foi o ano. Balanço das ações, o que de positivo e negativo aconteceu.



Ashiuchi

O ex-prefeito de Suzano e atual secretário de Verde e Meio Ambiente de São Paulo participou de evento nesta quarta e destacou os prêmios que a cidade ganhou.



Parabéns ao prefeito

Ashiuchi ainda foi elogiado e recebeu a aprovação do prefeito Ricardo Nunes durante o evento. O prefeito foi próximo do secretário com sinal de positivo na mão e mostrando para as câmeras.



Maternidade de Mogi

O Projeto de Lei Ordinária nº 251/2025, de autoria da prefeita Mara Bertaiolli (PL), foi aprovado na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, realizada em 17 de dezembro de 2025. A propositura visa denominar oficialmente a Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança de Mogi das Cruzes como “Leila Caran Costa”.



Biografia

Leila Caran Costa era mogiana e se destacou por sua dedicação a ações sociais e ao apoio a programas comunitários voltados às crianças e às famílias.



Mensagem

A mensagem que acompanhou o projeto ressalta a relevância da matéria, “por reforçar o reconhecimento público à dedicação social da homenageada e fortalecer a identidade institucional da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança do município”.