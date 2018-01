Lance Livre 19-01-2018

Instagram

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou, pelas redes sociais, que a Prefeitura de Suzano também está no Instagram.

Mais ações

e projetos

Segundo o prefeito, por meio dessa ferramenta na internet, os suzanenses poderão acompanhar mais ações e projetos que estão sendo desenvolvidos na cidade.

Interação

O prefeito afirmou ainda que o internauta também poderá se manter “bem informado e interagir com ideias e sugestões para revitalizar Suzano”.

FSS

No final do ano passado, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Larissa Ashiuchi, foi ‘eleita’ a nova coordenadora do Conselho Técnico dos Fundos Sociais do Alto Tietê, órgão vinculado ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Neste mês

Ela assumiu a função neste mês, e terá como coordenadora-adjunta a primeira-dama de Mogi das Cruzes, Karen Melo, e como secretária a primeira-dama de Guararema, Vanessa Leite.

Ascensão

importante

Muitos especialistas defendem que ocorreu ascensão das mulheres nas últimas décadas na política. Mas ainda é preciso avançar. Elas deixaram de ocupar estritamente o espaço privado para ingressar também no público.

Profissão

dos maridos?

Há primeiras-damas, inclusive, que seguem a profissão política do marido e até se candidatam.

História

No Brasil, a cultura do “primeiro-damismo” tem como base a atuação de Darcy Vargas, esposa de Getúlio. Ela mobilizou outras mulheres para o trabalho assistencial, criando em 1942 a primeira instituição para este fim: a LBA.

União das cidades

No Alto Tietê, a presidente do Fundo Social de Suzano, Larissa Ashiuchi, logo que tomou posse afirmou que o órgão tem a premissa de unir as cidades num único objetivo: o de oferecer melhor qualidade de vida às famílias da região.