Lance Livre 19-02-2019

PR volta a ser PL

Depois de dez anos, o Partido da República (PR) decidiu trocar de nome e vai voltar a se chamar Partido Liberal (PL).

Convenção

A decisão foi tomada durante Convenção Nacional da legenda, em Brasília. A alteração ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Representantes

do PR

O PR no Alto Tietê conta com importantes representantes, entre eles o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

Pedido de apoio

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) pede apoio aos prefeitos para realização da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Em abril

O evento ocorrerá de 8 a 11 de abril.

Oficinas

A Marcha, segundo a CNM, é espaço de debatese busca de soluções.

Espaço do diálogo

“A Marcha será o espaço para promover o diálogo, unirmos esforços de forma a construir um novo pacto federativo que permita enfrentar com eficiência a necessidade de ofertar para a população brasileira mais e melhores serviços públicos, para garantirmos avanços no desenvolvimento social e econômico de nosso País”, lembra o presidente da CNM, Glademir Aroldi. no site da CNM.

20 mais ricos

Reportagem do site Congresso em Foco (www.congressoemfoco.uol.com.br) mostra que a concentração de riquezas, que faz do Brasil um dos países mais desiguais do mundo, também chegou ao Congresso Nacional.

Levantamento

O levantamento com base na declaração patrimonial dos 513 deputados e 81 senadores no exercício do mandato mostra que os 20 mais ricos acumulam mais da metade de todos os bens informados à Justiça eleitoral por todos os parlamentares.

Senadores

Juntos, os nove senadores e 11 deputados mais ricos somam mais de R$ 1,18 bilhão, o equivalente a 56% dos R$ 2,09 bilhões acumulados pelos 594 congressistas.