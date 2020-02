Lance Livre 19-02-2020

Juliane Gallo é

nomeada no

Estado

O Diário Oficial do Estado (DOE) de São Paulo publicou na edição de quinta-feira, dia 13 de fevereiro, a nomeação da advogada Juliane Gallo, como assessora técnica da Secretaria de Desenvolvimento Regional, no gabinete do secretário Marco Vinholi.

Vai assumir?

Segundo a coluna apurou, não há confirmação de que Juliane Gallo vá assumir o cargo porque ela é concursada da Prefeitura de Ferraz. Para que ela exerça a função de assessoria seria necessário o Estado pedir, em ofício, à Prefeitura de Ferraz a liberação dela para o órgão estadual.

Pré-candidata

Juliane Gallo foi lançada pré-candidata do PSDB à Prefeitura de Ferraz. Ela está de férias como coordenadora do Procon, mas deve deixar o cargo.

e-Título

O e-Título é um aplicativo que contém a versão digital do título de eleitor. Para quem já fez a biometria, o e-Título vem com foto e pode ser usado como documento oficial de identificação no dia da eleição e também no cotidiano da população. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Aplicativo

Os cidadãos interessados podem baixar o aplicativo em smartphones, nas lojas App Store (para IOS) e Google Play(para Android). Assim que estiver instalado, o eleitor cadastra seus dados, como nome, data de nascimento, número de inscrição do título de eleitor, nomes da mãe e do pai.

Cadastro

Eleitores que atualizaram dados ou cadastraram a biometria, há pouco tempo, devem esperar alguns dias para baixar o aplicativo, para que as informações sejam processados pela Justiça Eleitoral e fiquem disponíveis no e-Título.

11,4 milhões

Até outubro de 2019, o e-Título havia sido baixado 11,4 milhões de vezes, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).