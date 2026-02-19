LANCE LIVRE 19-02-2026

André do Prado e a alça do Rodoanel

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), postou um vídeo, em suas redes sociais para falar do adamento das obras do Complexo Viário do Alto Tietê, a Alça do Rodoanel.



Há um mês

Ele lembrou que há cerca de um mês esteve, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no lançamento oficial das obras. Ele classifica como a maior obra de mobilidade da região.



Conquista

“Uma conquista construída com muito trabalho e diálogo, ao lado do deputado federal Marcio Alvino, do ex-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi, do prefeito Pedro Ishi e de tantas outras lideranças que acreditaram nesse projeto”, acrescentou.



Obras seguem

De acordo com André do Prado, as obras seguem a todo vapor. “Não tenho dúvidas de que, quando finalizado, esse complexo vai transformar a mobilidade de Suzano, Poá e de todo o Alto Tietê, trazendo mais desenvolvimento, segurança e qualidade de vida para a população”, disse.



Vice de Tarcísio

André do Prado continua sendo cotado para ser o candidato a vice na chapa à reeleição do atual governador Tarcísio de Freitas.



Assinatura

Segundo a Coluna Painel da Folha de S. Paulo, os deputados estaduais Thiago Auricchio e Alex Madureira, ambos do PL, colhem assinaturas dos seus pares para endossar uma carta que será entregue ao governador defendendo a escolha de André do Prado (PL) como o seu vice na eleição deste ano.



19 deputados

Segundo a Coluna da Folha de S. Paulo, a expectativa é que, com exceção do próprio Prado, toda bancada do PL (19 deputados) assine a carta. Os autores também preveem que podem conquistar adesões de deputados do Republicanos (7) e Podemos (6).