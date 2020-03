Lance Livre 19-03-2020

Entrevistas

coletivas em meio ao coronavírus

Em meio aos casos de coronavírus, as entrevistas coletivas são realizadas com medidas de precaução.

João Doria

Ontem, o governador João Doria realizou coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes sobre novas medidas para intensificar o combate ao novo coronavírus.

Medidas para

os jornalistas

Por conta da disseminação da doença (Covid-19), a Secretaria de Comunicação adotou medidas para que os jornalistas não ficassem próximos entre si nesses eventos.

Perguntas

pelo Whatsapp

Foi aberta a possibilidade para profissionais enviarem perguntas pelo pelo Whatsapp da Secretaria de Comunicação: (11) 9-5492-7135.

Perguntas

As perguntas puderam ser enviadas entre 11h e 11h30 para que elas pudessem ser organizadas para a coletiva.

Grande ABC

A situação grave do coronavírus no País fez com que os prefeitos das sete cidades que compõe o Grande ABC determinassem ontem, em assembleia extraordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, a suspensão temporária do transporte publico municipal diante da pandemia do coronavírus.

Nota oficial

De acordo com nota oficial do consórcio, a interrupção do serviço será gradativa até 28 de março. "A partir do dia 29 de março a suspensão passa a ser total, por período indeterminado."

Condemat

No Alto Tietê, a medida não chegou a este ponto. Mas a preocupação dos prefeitos da região existe. A medida no ABC faz parte de um grande esforço regional para conter o avanço do Covid-19, que configura uma das maiores crises sanitárias do mundo.

União

Tanto para os prefeitos do Alto Tietê, como do Grande ABC, o momento pede união, solidariedade e empatia.