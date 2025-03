LANCE LIVRE 19-03-2025

Desenvolvimento ganha reforço do economista Claudio Costa

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mogi das Cruzes ganhou reforço do economista e empresário Claudio Costa, que passar a responder como adjunto da pasta, ao lado do secretário Sadao Sakai.



Anúncio

O anúncio foi feito pela prefeita Mara Bertaiolli (PL), destacando que a retomada dos investimentos, capacitação profissional e geração de empregos são prioridade da gestão.



Experiência

“O Claudio vem da iniciativa privada, com uma grande experiência em economia e gestão de negócios. Será um grande parceiro do secretário Sadao na busca de investimentos e boas parcerias, garantindo a retomada do crescimento, geração de emprego e renda da nossa cidade”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli.



Cultura de Mogi

Na Cultura, a pasta passa a ser comandada pelo músico mogiano Guilherme de La Plata, ao lado da servidora pública, com mais de 20 anos de experiência na área da cultura da Prefeitura de Mogi, Tereza Cristhina Vaz.



Solicitação

A ceramista Yara Almeida, que seguia à frente da pasta, solicitou afastamento por motivos pessoais. “Agradeço a dedicação, experiência e cuidado com a nossa cidade neste período que a Yara esteve à frente da Secretaria. Seguimos trabalhando com muito carinho e atenção pela cultura e demais segmentos da nossa cidade”, disse a prefeita.



Seu Amigo Pet

A prefeita Mara Bertaiolli acompanhou o primeiro dia do evento Seu Amigo Pet, um conjunto de ações realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, e que prossegue neste sábado e domingo (15 e 16/3), das 9h às 17h, na rua Delphino Alves Gregório, no Mogilar, ao lado da Clínica Caramelo. O evento inclui o Mutirão de Castração.